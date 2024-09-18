Зеленський: план перемоги України - готовий, найголовніше - рішучість його реалізувати

"Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги - усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати", - розповів Зеленський.

За його словами, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

"Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже - усієї Європи", - підкреслив він.

План перемоги України

Президент Володимир Зеленський нещодавно розповів про те, що цього місяця представить план перемоги України президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену.