UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: план перемоги України - готовий, найголовніше - рішучість його реалізувати

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський розповів про готовність плану перемоги України. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.

"Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги - усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати", - розповів Зеленський.

За його словами, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

"Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже - усієї Європи", - підкреслив він.

План перемоги України

Президент Володимир Зеленський нещодавно розповів про те, що цього місяця представить план перемоги України президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену.

Відомо, що цей план буде представлено як чинному президенту США Джо Байдену, та двом кандидатам - Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

На його думку, представлення плану дозволить зрозуміти, чи готові союзники до того, щоб наша країна перемогла, або ж Захід бажає лише стримувати Путіна.

Днями посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати Америки вже ознайомились із планом перемоги президента України Володимира Зеленського. На її думку, така ініціатива може спрацювати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийДжозеф БайденСполучені Штати Америки