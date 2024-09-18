Зеленський: план перемоги України - готовий, найголовніше - рішучість його реалізувати

Президент Володимир Зеленський розповів про готовність плану перемоги України. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він розповів під час вечірнього звернення.
"Сьогодні вже можна сказати, що вже повністю підготовлений наш План перемоги - усі пункти, усі ключові акценти, визначені необхідні додатки з деталями до Плану. Все опрацьовано. Найголовніше тепер - рішучість реалізувати", - розповів Зеленський.
За його словами, немає й не може бути жодної альтернативи миру та жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.
"Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже - усієї Європи", - підкреслив він.
Президент Володимир Зеленський нещодавно розповів про те, що цього місяця представить план перемоги України президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену.
Відомо, що цей план буде представлено як чинному президенту США Джо Байдену, та двом кандидатам - Камалі Гарріс та Дональду Трампу.
На його думку, представлення плану дозволить зрозуміти, чи готові союзники до того, щоб наша країна перемогла, або ж Захід бажає лише стримувати Путіна.
Днями посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Сполучені Штати Америки вже ознайомились із планом перемоги президента України Володимира Зеленського. На її думку, така ініціатива може спрацювати.
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