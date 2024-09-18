Зеленский: план победы Украины - готов, самое главное - решимость его реализовать

"Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать", – рассказал Зеленский.

По его словам, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

"Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы", - подчеркнул он.

План победы Украины

Президент Владимир Зеленский недавно рассказал о том, что в текущем месяце представит план победы Украины президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.