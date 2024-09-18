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Зеленский: план победы Украины - готов, самое главное - решимость его реализовать

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский рассказал о готовности плана победы Украины. Самое главное теперь – решимость реализовать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он рассказал во время вечернего обращения.

"Сегодня уже можно сказать, что уже полностью подготовлен наш План победы – все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые приложения с деталями к Плану. Все проработано. Самое главное теперь – решимость реализовать", – рассказал Зеленский.

По его словам, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

"Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит – всей Европы", - подчеркнул он.

План победы Украины

Президент Владимир Зеленский недавно рассказал о том, что в текущем месяце представит план победы Украины президенту Соединенных Штатов Америки Джо Байдену.

Известно, что этот план будет представлен как действующему президенту США Джо Байдену, так и двум кандидатам - Камали Гаррис и Дональду Трампу.

По его мнению, представление плана позволит понять, готовы ли союзники к тому, чтобы наша страна победила, или Запад хочет только сдерживать Путина.

На днях посол США в ООН Линда Томас Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты Америки уже ознакомились с планом победы президента Украины Владимира Зеленского. По ее мнению, подобная инициатива может сработать.

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Война в УкраинеВладимир ЗеленскийДжозеф БайденСоединенные Штаты Америки