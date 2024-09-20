Зеленський про план перемоги: повинен спрацювати до грудня

"Щодо плану перемоги. Хотілося все ж таки бути послідовною людиною. І всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом США. Тому що в більшості своїй рішення щодо плану залежать саме від нього", - сказав він.

За його також залежить також від інших союзників, але там є пункти, які залежать саме від позитивної волі і підтримки США. Зеленський виловив надію, що Байден підтримає цей план.

"Весь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів. План розрахований на рішення, які повинні статися починаючи з жовтня до грудня місяця і не затягувати ці процеси. Ми б дуже так хотіли. Тоді ми вважаємо, що план спрацює", - сказав президент.

План Зеленського

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає Сполучені Штати Америки, де у нього заплановано низку зустрічей та виступ до ООН.

Зокрема, Зеленський везе до США план перемоги України. Спочатку документ буде представлений президенту США Джо Байдену, оскільки він тісно пов'язаний із допомогою Сполучених Штатів. Зеленський планує обговорити деталі цього плану, а також підтримку Сполучених Штатів у боротьбі України заради свободи.

Детальніше про план читайте у матеріалі РБК-Україна "Мирний план" і кінець війни? Чи штовхає Захід Україну на переговори і чим відповість Зеленський".