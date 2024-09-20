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Зеленский о плане победы: должен сработать до декабря

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

План победы Украины, который будет представлен президенту США Джо Байдену, включает быстрые решения с октября по декабрь. Процесс не нужно затягивать.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.

"О плане победы. Хотелось все же быть последовательным человеком. И все детали я буду обсуждать прежде всего с президентом США. Потому что в большинстве своем решения по плану зависят именно от него", - сказал он.

За него также зависит также от других союзников, но есть пункты, которые зависят именно от положительной воли и поддержки США. Зеленский выразил надежду, что Байден поддержит этот план.

"Весь план рассчитан на быстрые решения наших партнеров. План рассчитан на решения, которые должны произойти начиная с октября по декабрь месяца и не затягивать эти процессы. Мы бы очень так хотели. Тогда мы считаем, что план сработает", - сказал президент.

План Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит Соединенные Штаты Америки, где у него запланирован ряд встреч и выступление в ООН.

В частности, Зеленский везет в США план победы Украины. Первоначально документ будет представлен президенту США Джо Байдену, поскольку он тесно связан с помощью Соединенных Штатов. Зеленский планирует обсудить детали этого плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

Подробнее о плане читайте в материале РБК-Украина ""Мирный план" и конец войны? Толкает ли Запад Украину на переговоры и чем ответит Зеленский".

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