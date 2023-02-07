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Зеленський - Пісторіусу: рішення коаліції щодо танків дасть Україні паритет, але не перевагу

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Україна , Вівторок 07 лютого 2023 20:43
Зеленський - Пісторіусу: рішення коаліції щодо танків дасть Україні паритет, але не перевагу Фото: президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Нещодавні рішення щодо танкової коаліції навряд чи нададуть Україні перевагу, проте точно забезпечать паритетність на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

Сьогодні, 7 лютого, президент зустрівся з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію на фронті та першочергові оборонні потреби України.

"Нещодавні рішення щодо танкової коаліції й ініціатива від європейських друзів у співпраці з нашим Міністерством оборони - вона справді може дати нам не переваги, але паритетність на полі бою. Треба розуміти, що це залежить від часу, від кількості й від сучасності техніки танкової коаліції", - заявив Зеленський.

Фото: зустріч президента України з міністром оборони Німеччини (president.gov.ua)

Український президент пояснив, що щоб забезпечити ефективну відсіч під час нової фази російської агресії, захистити цивільне населення, українські міста та енергетичні мережі, необхідно, аби Україна якнайшвидше отримала увесь необхідний комплекс озброєння та військової техніки.

"І авжеж пріоритет, над яким ми продовжуватимемо працювати, – це стійкість нашої армії. Сьогодні це найголовніший виклик", - наголосив глава держави.

Було також розглянуто низку практичних кроків із посилення захисту українського неба та зміцнення оборонних спроможностей України за підтримки Німеччини.

Нагадаємо, після зустрічі з Зеленським німецький міністр оборони пообіцяв Україні нові зенітки Gepard до кінця лютого.

Крім того, міністр оборони України Олексій Резніков анонсував багато хороших новин після переговорів з Пісторіусом.

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