Зеленський після зустрічі з Венсом: треба готувати план, як зупинити Путіна

Зустріч Зеленського і Венса

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Наразі невідомо, що саме вони обговорювали і як пройшли переговори.

Це перша зустріч Зеленського і Венса після того, як у США до влади прийшов Дональд Трамп.

До слова, Венс уже виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Він згадав про війну Росії проти України тільки в одному реченні. При цьому віцепрезидент жорстко розкритикував Європу.

З основними заявами Венса можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.