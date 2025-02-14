Зеленский после встречи с Вэнсом: надо готовить план, как остановить Путина

Встреча Зеленского и Вэнса

Напомним, сегодня, 14 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Пока неизвестно, что именно они обсуждали и как прошли переговоры.

Это первая встреча Зеленского и Вэнса после того, как в США к власти пришел Дональд Трамп.

К слову, Вэнс уже выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он упомянул о войне России против Украины только в одном предложении. При этом вице-президент жестко раскритиковал Европу.

С основными заявлениями Вэнса можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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