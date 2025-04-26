Зеленський після зустрічі з Макроном проводить тет-а-тет зі Стармером

Зеленський у Ватикані

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану на похорон Папи Римського Франциска, де також були присутні лідери багатьох інших держав.

Під час цього візиту український лідер уже провів зустріч щонайменше з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також із главою Білого дому Дональдом Трампом. Після зустрічі з президентом США, Зеленський назвав її "дуже символічною".

"Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємося на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне і безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни", - повідомив український лідер.

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