Зеленский после встречи с Макроном проводит тет-а-тет со Стармером

Зеленский в Ватикане

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска, где также присутствовали лидеры многих других государств.

В ходе этого визита украинский лидер уже провел встречу как минимум с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также с главой Белого дома Дональдом Трампом. После встречи с президентом США, Зеленский назвал ее "очень символической".

"Хорошая встреча. Один на один успели обсудить много. Надеемся на результат из всех вещей, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны", - сообщил украинский лидер.

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