Зеленський після запуску зимової "єПідтримки" анонсував інші програми
Після запуску зимової програми "єПідтримка" український уряд підготує нові програми. Які діятимуть упродовж наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
Зокрема, він відзначив запуск "єПідтримки", в рамках якої всі українці можуть отримати по 1000 гривень. Зазначимо, за перший день заявки подали понад 1 млн осіб. Гроші можна витратити на оплату товарів та послуг, ліки, квитки на залізницю, книги тощо.
"Ну і, звичайно, програма може стати фактично програмою національного донату - якщо направити цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону", - сказав Зеленський.
За його словами, важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі "єПідтримка". "Також уряд має подати деталі інших програм підтримки цієї зими і протягом наступного року", - додав президент.
Що відомо про програму "єПідтримка"
Заявку на допомогу треба подати до кінця лютого 2025 року через додаток "Дія", відділення "Укрпошти" або банки-партнери. З 1 грудня 2025 року доступний функціонал у "Дія".
Щоб подати заявку онлайн, потрібно у застосунку перейти до розділу "Сервіси", обрати послугу "Національний кешбек", потім "Зимова підтримка" та натиснути кнопку "Почати". Обрати, для кого призначена виплата (на себе чи дитину), і якщо ви вже є учасником програми "Національний кешбек", підтвердити картку, перевірити дані та надіслати заявку.
Зарахування коштів буде у період до 10 днів. Витратити їх можна до 31 грудня 2025 року включно.
Через "Укрпошту" тисячу можуть отримати пенсіонери віком від 60 років, люди з інвалідністю та всі, хто отримує пенсії та соцвиплати через пошту. Якщо опція подання заявки через "Дію" недоступна, це означає, що вас уже внесли до одержувачів через пошту чи банк.
Нагадаємо, так звану "тисячу Зеленського" можуть отримати всі громадяни, які перебувають у країні. На проект зимової підтримки було направлено 5 млрд гривень.
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