Зеленський після візиту на фронт говорив з Мерцом: у фокусі ППО та експорт зброї

"Говорив із канцлером Німеччини Мерцом. Якраз після поїздки у пункти управління наших бойових бригад і корпусів. Поінформував про ситуацію на фронті зараз, і обговорили, які ключові кроки можуть допомогти нашому захисту", - заявив Зеленський.

У ході бесіди президент України подякував Німеччині за підтримку: від початку повномасштабної війни завдяки допомозі Берліну врятовані тисячі життів. Особливо цінними є допомога системами ППО, оборонними пакетами, підтримка нашої стійкості.

"Подякував Фрідріху за політичну підтримку відкриття експортного офісу для української зброї в Берліні. Активно працюємо над запуском, будемо в контакті", - додав глава держави.

Зеленський також підкреслив, що під час бесіди політики скоординували позиції на європейському треку та у двосторонніх відносинах.

"Ціную поради й запевнив, що Україна робитиме все необхідне, щоб зміцнити довіру партнерів", - додав президент.