Зеленський: після війни всі повернуться відновлювати Україну, але робочі руки потрібні і зараз

Президент наголосив, що глобальне відновлення України буде після завершення війни з Росією.

"І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу. Тому що будуть робочі місця, буде безпека, і я вважаю, що буде велика мотивація", - додав він.

При цьому, як уточнив Зеленський, примушувати українців повертатися додому для відновлення країни зараз, коли війна продовжується, не можна.

Але водночас президент наголосив, що ті, хто хоче допомогти Україні, могли б повернутися і брати участь у відновленні.

"Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну втратили професію, хтось поїхав за кордон", - наголосив Зеленський.