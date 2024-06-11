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Зеленський: після війни всі повернуться відновлювати Україну, але робочі руки потрібні і зараз

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що після завершення війни усі українці повернуться на Батьківщину для відновлення країни. Але робочі руки потрібні прямо зараз.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава української держави заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Президент наголосив, що глобальне відновлення України буде після завершення війни з Росією.

"І тут немає сенсу мотивувати зараз якимись гаслами українців. Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу. Тому що будуть робочі місця, буде безпека, і я вважаю, що буде велика мотивація", - додав він.

При цьому, як уточнив Зеленський, примушувати українців повертатися додому для відновлення країни зараз, коли війна продовжується, не можна.

Але водночас президент наголосив, що ті, хто хоче допомогти Україні, могли б повернутися і брати участь у відновленні.

"Є напрямки, над якими треба працювати сьогодні. Є люди, які залишилися без будинків. Їм потрібна допомога, їм потрібні робочі руки. Потрібні ці професії. Ми втратили багато людей, які через війну втратили професію, хтось поїхав за кордон", - наголосив Зеленський.

Відновлення України

Як наголошував ще у квітні глава української держави, відновлення України від наслідків російського вторгнення коштуватиме близько 700 млрд доларів.

При цьому Зеленський зазначав, що у відновленні братимуть участь усі партнери України, і вони готові виділити таку суму.

Зазначимо, сьогодні, 11 червня, у Німеччині відбувається Конференція з відновлення України. У заході, зокрема, бере участь президент України Володимир Зеленський.

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