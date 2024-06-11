Зеленский: после войны все вернутся восстанавливать Украину, но рабочие руки нужны и сейчас

Президент подчеркнул, что глобальное восстановление Украины будет после завершения войны с Россией.

"И здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев. После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство. Потому что будут рабочие места, будет безопасность, и я считаю, что будет большая мотивация", - добавил он.

При этом, как уточнил Зеленский, принуждать украинцев возвращаться домой для восстановления страны сейчас, когда война все еще продолжается, нельзя.

Но в то же время президент подчеркнул, что те, кто хотят помочь Украине, могли бы вернуться и участвовать в восстановлении.

"Есть направления, над которыми нужно работать сегодня. Есть люди, которые остались без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии. Мы потеряли много людей, которые из-за войны потеряли профессию, кто-то уехал за границу", - подчеркнул Зеленский.