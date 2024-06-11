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Зеленский: после войны все вернутся восстанавливать Украину, но рабочие руки нужны и сейчас

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что после завершения войны все украинцы вернутся на Родину для восстановления страны. Но рабочие руки нужны и прямо сейчас.

Как сообщает РБК-Украина, об этом глава украинского государства заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Президент подчеркнул, что глобальное восстановление Украины будет после завершения войны с Россией. 

"И здесь нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев. После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство. Потому что будут рабочие места, будет безопасность, и я считаю, что будет большая мотивация", - добавил он.

При этом, как уточнил Зеленский, принуждать украинцев возвращаться домой для восстановления страны сейчас, когда война все еще продолжается, нельзя. 

Но в то же время президент подчеркнул, что те, кто хотят помочь Украине, могли бы вернуться и участвовать в восстановлении. 

"Есть направления, над которыми нужно работать сегодня. Есть люди, которые остались без домов. Им нужна помощь, им нужны рабочие руки. Нужны эти профессии. Мы потеряли много людей, которые из-за войны потеряли профессию, кто-то уехал за границу", - подчеркнул Зеленский. 

Восстановление Украины

Как подчеркивал еще в апреле глава украинского государства, восстановление Украины от последствий российского вторжения будет стоить около 700 млрд долларов.

При этом Зеленский отмечал, что в восстановлении будут участвовать все партнеры Украины и они готовы выделить такую сумму.

Отметим, сегодня, 11 июня, в Германии проходит Конференция по восстановлению Украины. В мероприятии, в частности, участвует президент Украины Владимир Зеленский.

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