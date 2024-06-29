Фото: кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 13 людей (facebook.com/MNSDNE)

У Дніпрі до 13 осіб збільшилася кількість тих, хто постраждав після обстрілу 28 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Наразі кількість постраждалих від удару РФ зросла до 13 громадян, серед них немовля та вагітна жінка. На ранок безвісти зниклими вважаються дві жінки", - йдеться у повідомленні. Також поліцейські ідентифікували особу загиблої в результаті ракетного удару по Дніпру. Це 76-річна мешканка зруйнованої багатоповерхівки.

