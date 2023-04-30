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Обговорили формулу миру. Зеленський вдруге за місяць переговорив із Макроном

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Україна, Неділя 30 квітня 2023 16:07
Обговорили формулу миру. Зеленський вдруге за місяць переговорив із Макроном Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 квітня, український президент Володимир Зеленський вдруге за місяць провів телефонні переговори із французьким президентом Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України.

"Обговорили взаємодію у роботі з іншими міжнародними партнерами щодо консолідації їхньої підтримки української формули миру. Скоординували позиції напередодні важливих міжнародних заходів та узгодили наступні конкретні кроки в рамках двостороннього діалогу", - повідомив Зеленський.

Президент повідомив, що під час розмови з Макроном подякував Франції за всебічну та дієву підтримку України, а також докладно поінформував французького президента про ситуацію на фронті та перспективи її розвитку у травні-червні.

"Окремо акцентував увагу на першочергових потребах українських сил оборони. Швидкість та конкретність реагування - це дуже важливо, це те, що значно посилює наші можливості. Цінуємо підтвердження Францією надання нашим Збройним силам потужного бронетанкового пакету", - наголосив президент України.

Він також зазначив, що окрему увагу під час розмови було приділено підготовці до саміту НАТО у Вільнюсі, на якому мають бути ухвалені сильні та конкретні рішення щодо гарантій безпеки для України та започатковано процедуру її запрошення до НАТО.

Нагадаємо, 15 квітня Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою. Тоді вони обговорили зустріч Макрона з китайським лідером Сі Цзіньпінем.

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