Зеленський після розмови із Сирським про ситуацію на фронті: всюди зберігаємо контроль

За словами президента, скрізь українські військові зберігають контроль.

"Російські вбивці активно застосовують керовані авіабомби - і в районах міста Часів Яр, і на Покровському напрямку, і в районі Липців у Харківській області, і в інших місцях боїв", - заявив президент.

Також він уточнив, що це знову і знову повертає до потреби в ППО - у додаткових системах захисту, які могли б суттєво зменшити складнощі для наших воїнів і загрозу для наших міст і громад.

Захист Харкова і Сум

Президент сказав, що це також стосується підготовки переходу наших Повітряних сил на нові бойові літаки.

"На жаль, у цих двох завданнях оперативності вільному світу досі не вистачає. Але маємо все ж таки перспективу і перспективну роботу з кількома партнерами і робимо все, щоб якнайшвидше настав той день, коли зможемо додати сили Patriot нашим східним областям, нашим містам, таким як Харків, таким як Суми та інші", - сказав він.

Президент подякував усім партнерам, які розуміють цю потребу та її значення - реальну стратегічну силу ППО в цій війні.