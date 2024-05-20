Зеленский после разговора с Сырским о ситуации на фронте: везде сохраняем контроль

По словам президента, везде украинские военные сохраняют контроль.

"Российские убийцы активно применяют управляемые авиабомбы - и в районах города Часов Яр, и на Покровском направлении, и в районе Липцев в Харьковской области, и в других местах боев", - заявил президент.

Также он уточнил, что это снова и снова возвращает к потребности в ПВО - в дополнительных системах защиты, которые могли бы существенно уменьшить сложности для наших воинов и угрозу для наших городов и общин.

Защита Харькова и Сум

Президент сказал, что это также касается подготовки перехода наших Воздушных сил на новые боевые самолеты.

"К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает. Но имеем все же перспективу и перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы Patriot нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, таким как Сумы и другие", - сказал он.

Президент поблагодарил всех партнеров, которые понимают эту потребность и ее значение - реальную стратегическую силу ПВО в этой войне.