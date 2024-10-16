Зеленський після представлення плану перемоги провів двогодинну нараду в Раді

"Презентація плану перемоги в українському парламенті - це одна з частин. Тому що після цього президент зібрався з керівництвом парламенту, з керівництвом всіх фракцій і груп і близько 2 годин детально ми обговорили що ми розуміємо під поняттям єдності, і там були всі питання. Кожен з представників фракцій, груп мав можливість поставити питання президенту України. І що саме важливо, ми завершили трьома фундаментальними висновками", - сказав Стефанчук.

За його словами, перший висновок - план перемоги надійшов до Верховної Ради, друге - парламент візьметься до реалізації плану. Третє - у Верховній Раді напрацьовують загальне бачення того, як український парламент та політичні сили будуть інтегровані в реалізацію плану.

Стефанчук повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взяємодії Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти "Великої сімки".

"Тобто це комплексний підхід, який сьогодні запропонував парламент. І разом, одноголосно всі лідери фракцій і груп підтримали всі ці позиції на зустрічі з президентом України", - додав спікер.

Реакція "Слуги народу"

Керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що на парламентській нараді усі підтримали план перемоги України.

"Це ще раз підтверджує, що план перемоги - абсолютно реалістичний документ, який об’єднує суспільство у питаннях нашої боротьби і нашого майбутнього", - додав Арахамія.