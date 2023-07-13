Зеленський після повернення з Вільнюсу провів нараду з СБУ та розвідкою щодо ситуації в Україні

Одна з нарад була з керівником СБУ Василем Малюком. Окрім цього було проведено нараду з главою Головного управління розвідки Міноборони Кирилом Будановим та головою Служби зовнішньої розвідки Олександром Литвиненком.

"Дуже уважно аналізуємо ситуацію - усе, що повʼязане з війною, і все, що важливе для внутрішньої безпеки", - розповів Зеленський.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські військові продовжують просуватися на трьох напрямках фронту - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.

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