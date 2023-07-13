ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута, - Генштаб

Українські військові продовжують просуватися на двох напрямках фронту. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Ковальов зазначив, що у Запорізькій області українські воїни мають успіх на двох ділянках поблизу міста Оріхів.

"На напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Новотокмачка - Новопокровка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

Наші війська також продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. За словами речника, на південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях.

скриншот deepstatemap.live

При цьому українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви, але наші бійці відбивають атаки.

Наступ українських воїнів

Нагадаємо, останніми тижнями українські військові посилили свої атаки поблизу Бахмута, південніше та північніше міста. Також ЗСУ продовжуються тиснути на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти атакують поблизу Авдіївки, Мар'їнки та на Лимано-Куп'янському напрямку.

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ ведуть наступальні операції на адмінкордоні між Запорізькою та Донецькою областями і мають успіхи, а також тримають позиції на лівому березі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.