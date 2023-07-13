ua ru
Чт, 13 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута, - Генштаб

Новость на русском →
Бахмут, Четвер 13 липня 2023 08:41
ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута, - Генштаб Фото: ЗСУ мають успіхи під Бахмутом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують просуватися на двох напрямках фронту. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.

Ковальов зазначив, що у Запорізькій області українські воїни мають успіх на двох ділянках поблизу міста Оріхів.

"На напрямках Новоданилівка - Широка Балка, Новотокмачка - Новопокровка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

Наші війська також продовжують вести наступальні дії північніше та південніше Бахмута. За словами речника, на південному фланзі ЗСУ мали частковий успіх та закріплюються на позиціях.

ЗСУ просуваються на південному фланзі Бахмута, - Генштаб

скриншот deepstatemap.live

При цьому українські захисники продовжують стримувати наступ окупантів на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ та стягують резерви, але наші бійці відбивають атаки.

Наступ українських воїнів

Нагадаємо, останніми тижнями українські військові посилили свої атаки поблизу Бахмута, південніше та північніше міста. Також ЗСУ продовжуються тиснути на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти атакують поблизу Авдіївки, Мар'їнки та на Лимано-Куп'янському напрямку.

Аналітики ISW зазначають, що ЗСУ ведуть наступальні операції на адмінкордоні між Запорізькою та Донецькою областями і мають успіхи, а також тримають позиції на лівому березі Херсонської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Бахмут Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки
DAILY
Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі
Мілан Лєліч, Юлія Акимова Запрошення після війни. Чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі