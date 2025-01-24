Зеленський після нічної атаки дронів закликав до жорсткішого тиску на Росію
Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний удар росіян по території України. Він закликав посилити тиск на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в Telegram.
Що передувало
Сьогодні вночі російська армія запустила по території України майже 60 дронів ЗА даними Повітряних сил, росіяни здійснили пуски дронів по Україні з чотирьох напрямків у Росії: Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.
Сили протиповітряної оборони знищили 25 дронів. ППО працювала у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.
Реакція Зеленського
За словами президента, майже всю ніч у місцях, де було зафіксовано падіння уламків, тривали рятувальні роботи.
"На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція", - написав Зеленський.
Президент подякував рятувальникам, медичним працівникам, поліцейським і всім, хто допомагав рятувати людей.
"Дякую також кожному лідеру, кожній країні, які здійснюють тиск на Росію для того, щоб ця неспровокована й терористична війна закінчилась. Зокрема, за кожен компонент для виробництва "Шахедів" і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті", - написав Зеленський.
Наслідки атаки РФ
Нагадаємо, в результаті ворожої атаки у Київській та Чернігівській областях постраждали люди, є загиблі. Було зафіксовано руйнування багатоквартирних та приватних будинків, автомобілів.
Раніше ми писали про те, що у Київській області уламки ворожих дронів впали у двох районах. Відомо, що у Київській області внаслідок атаки загинули троє осіб.
Також в одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "Шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва діаметром 4 метри.
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