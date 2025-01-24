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Зеленський після нічної атаки дронів закликав до жорсткішого тиску на Росію

П'ятниця 24 січня 2025 10:08
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Зеленський після нічної атаки дронів закликав до жорсткішого тиску на Росію Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічний удар росіян по території України. Він закликав посилити тиск на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента в Telegram.

Що передувало

Сьогодні вночі російська армія запустила по території України майже 60 дронів ЗА даними Повітряних сил, росіяни здійснили пуски дронів по Україні з чотирьох напрямків у Росії: Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Сили протиповітряної оборони знищили 25 дронів. ППО працювала у Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Львівській областях.

Реакція Зеленського

За словами президента, майже всю ніч у місцях, де було зафіксовано падіння уламків, тривали рятувальні роботи.

"На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція", - написав Зеленський.

Президент подякував рятувальникам, медичним працівникам, поліцейським і всім, хто допомагав рятувати людей.

"Дякую також кожному лідеру, кожній країні, які здійснюють тиск на Росію для того, щоб ця неспровокована й терористична війна закінчилась. Зокрема, за кожен компонент для виробництва "Шахедів" і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. Росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті", - написав Зеленський.

Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, в результаті ворожої атаки у Київській та Чернігівській областях постраждали люди, є загиблі. Було зафіксовано руйнування багатоквартирних та приватних будинків, автомобілів.

Раніше ми писали про те, що у Київській області уламки ворожих дронів впали у двох районах. Відомо, що у Київській області внаслідок атаки загинули троє осіб.

Також в одному зі сіл Львівського району внаслідок падіння уламків "Шахеда" пошкоджений житловий будинок: вибиті вікна, двері, поруч утворилася вирва діаметром 4 метри.

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