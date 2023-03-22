Зеленський після нічної атаки дронів закликав посилити глобальний тиск на Росію

"Понад 20 іранських убивчих дронів, а ще ракети, численні обстріли. І це лише за одну минулу ніч російського терору проти України. Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві, там віддають черговий наказ на такі злочинні удари", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що успіх українських військ на землі та у небі наближає мир, а санкційний та інший тиск на Росію може повернути стабільність.

"Повне дотримання санкційного режиму проти Росії реально повертає силу Статуту ООН. Глобальна єдність здатна повернути глобальну стабільність", - заявив президент.

Нагадаємо, Росія в ніч на 22 березня атакувала Україну дронами-камікадзе. Сили ППО збили 16 дронів з 21, які запустив ворог.

У місті Ржищеві Київської області ворожі "Шахеди" вдарили по гуртожитках та ліцею. Внаслідок атаки загинули троє осіб, ще семеро отримали поранення.

У Житомирській області російські дрони пошкодили об'єкт інфраструктури.

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