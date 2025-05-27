Зеленський після наради з військовими: Україна нарощує дрони й готує відповідь РФ

Президент Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням щодо планування дій України у відповідь на атаки РФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час вечірнього звернення.
За його словами, сьогодні була нарада з головкомом Олександром Сирським, керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим, міністром оборони Рустемом Умєров.
"Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає - збільшувати виробництво наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше - я впевнений в цьому", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що наразі максимально залучається підприємницька діяльність для виробництва зброї. Зокрема, Україна готує нові домовленості з партнерами у Європі - для інвестицій саме в українське виробництво.
Мова передусім про виробництво безпілотного та далекобійного елемента - того, що дає змогу контролювати ситуацію на фронті та зберегти життя наших воїнів і діяти на значну відстань.
"Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла - дзеркально відповідати на всі російські загрози та виклики.Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. І це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика - це ключові елементи", - заявив президент.
Раніше Зеленський зазначав, що з початку повномасштабної війни виробництво власного озброєння в Україні суттєво зросло. Якщо раніше частка вітчизняного виробництва становила менш як 10%, то нині вона досягла 34% від загального обсягу.
Українські морські дрони Sea Baby та MAGURA V5 ефективно діють у Чорному морі, завдаючи серйозних втрат флоту РФ. Комплекс "Нептун", яким було знищено крейсер "Москва", отримав оновлену дальнобійну версію, вже випробувану в бою.
Серед іншого озброєння ЗСУ - САУ "Богдана", ПТРК "Стугна" і "Корсар", а також ударні дрони "Бобер", "Морок" і "Лютий", які дозволяють атакувати цілі вглиб території РФ.
Також Зеленський опублікував фото, продемонструвавши озброєння вітчизняного виробництва. Серед них снаряди, а також безпілотники.
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