Зеленський після наради з військовими: Україна нарощує дрони й готує відповідь РФ

За його словами, сьогодні була нарада з головкомом Олександром Сирським, керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим, міністром оборони Рустемом Умєров.

"Питання планування наших дій, наша готовність відповідати на російські удари, на їхні погрози, а також діяти превентивно, і це означає - збільшувати виробництво наших дронів, наших ракет. Я вдячний усім, хто працює саме заради цього. Вже сотні українських компаній дають результати для Сил оборони України, і буде більше - я впевнений в цьому", - сказав Зеленський.

Він зауважив, що наразі максимально залучається підприємницька діяльність для виробництва зброї. Зокрема, Україна готує нові домовленості з партнерами у Європі - для інвестицій саме в українське виробництво.

Мова передусім про виробництво безпілотного та далекобійного елемента - того, що дає змогу контролювати ситуацію на фронті та зберегти життя наших воїнів і діяти на значну відстань.

"Звісно, публічно ми не можемо говорити про наявні плани, про наші можливості, але перспектива зрозуміла - дзеркально відповідати на всі російські загрози та виклики.Вони там, у Росії, повинні відчувати чітко наслідки від того, що роблять проти України. І це буде. Ударні дрони, перехоплювачі, крилаті ракети, українська балістика - це ключові елементи", - заявив президент.