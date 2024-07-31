Зеленський після наради з МЗС та ОП: серпень час підготовки, а осінь - результатів

Український президент Володимир Зеленський анонсував нові безпекові угоди та домовленості з партнерами. Він наголосив, що осінь це час для результатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента.
"Провів нараду з міжнародниками - Офіс, МЗС - щодо підготовки нових домовленостей із партнерами. Безпекових домовленостей. А також відбудови в Україні. Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну", - сказав глава держави.
За словами президента, серпень - час для підготовки, а осінь - час для результатів.
"Я вдячний усім у команді, хто залучений", - додав Зеленський.
Нагадаємо, днями ми писали, що Україна та Греція завершують роботу над підготовкою безпекової угоди. наразі команди допрацьовують текст угоди, щоб лідери країн могли в найближчому часі підписати документ.
Зауважимо, що нещодавно сам Зеленський анонсував чотири нові угоди про гарантії безпеки з країнами-партнерами.
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