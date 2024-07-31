Зеленський після наради з МЗС та ОП: серпень час підготовки, а осінь - результатів

"Провів нараду з міжнародниками - Офіс, МЗС - щодо підготовки нових домовленостей із партнерами. Безпекових домовленостей. А також відбудови в Україні. Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну", - сказав глава держави.

За словами президента, серпень - час для підготовки, а осінь - час для результатів.

"Я вдячний усім у команді, хто залучений", - додав Зеленський.