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Зеленский после совещания с МИД и ОП: август время подготовки, а осень - результатов

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности и договоренности с партнерами. Он отметил, что осень это время для результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента.

"Провел совещание с международниками - Офис, МИД - по подготовке новых договоренностей с партнерами. Договоренностей по безопасности. А также восстановления в Украине. Готовим и новые двусторонние соглашения по безопасности и новые договоренности на многостороннем уровне. То, что точно усилит Украину", - сказал глава государства.

По словам президента, август - время для подготовки, а осень - время для результатов.

"Я благодарен всем в команде, кто привлечен", - добавил Зеленский.

 

Напомним, на днях мы писали, что Украина и Греция завершают работу над подготовкой соглашения о безопасности. Теперь команды дорабатывают текст соглашения, чтобы лидеры стран могли в ближайшее время подписать документ.

Отметим, что недавно сам Зеленский анонсировал четыре новых соглашения о гарантиях безопасности со странами-партнерами.

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