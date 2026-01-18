Зеленський після масованих атак: Україні потрібно більше ракет для ППО
Президент Володимир Зеленський подякував українським енергетикам і ремонтним бригадам, які цілодобово працюють над відновленням енергосистеми після російських ударів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Telegram.
Ситуація в енергосистемі залишається складною
Глава держави зазначив, що ситуація в енергосистемі залишається непростою, однак влада та відповідні служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру.
Масована нічна атака РФ
"Непростою залишається ситуація в енергосистемі, але робимо все, щоб якнайшвидше все відновити. І протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів", - заявив він.
Під ударом перебували Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Хмельницька та Одеська області.
Внаслідок обстрілів постраждали десятки людей, серед них - дитина. Станом на зараз відомо про двох загиблих.
Масштаби атак за тиждень
Президент наголосив, що лише за цей тиждень Росія застосувала проти України:
- понад 1300 ударних дронів;
- близько 1050 керованих авіаційних бомб;
- 29 ракет різних типів.
Заклик до партнерів
Зеленський підкреслив, що Україні необхідно більше захисту, передусім - ракет до систем протиповітряної оборони.
"Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, за даними Повітряих сил, цієї ночі Росія атакувала Україну 201 ударним дроном з різних напрямків. Станом на 08:00 силам ППО вдалося збити 167 ворожих безпілотників.