Зеленський після масованих атак: Україні потрібно більше ракет для ППО

Президент Володимир Зеленський подякував українським енергетикам і ремонтним бригадам, які цілодобово працюють над відновленням енергосистеми після російських ударів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він написав у Telegram.

Ситуація в енергосистемі залишається складною

Глава держави зазначив, що ситуація в енергосистемі залишається непростою, однак влада та відповідні служби роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену інфраструктуру.

Масована нічна атака РФ

"Непростою залишається ситуація в енергосистемі, але робимо все, щоб якнайшвидше все відновити. І протягом сьогоднішньої ночі було понад 200 ударних дронів", - заявив він.

Під ударом перебували Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька, Хмельницька та Одеська області.

Внаслідок обстрілів постраждали десятки людей, серед них - дитина. Станом на зараз відомо про двох загиблих.

Масштаби атак за тиждень

Президент наголосив, що лише за цей тиждень Росія застосувала проти України:

понад 1300 ударних дронів;

близько 1050 керованих авіаційних бомб;

29 ракет різних типів.

Заклик до партнерів

Зеленський підкреслив, що Україні необхідно більше захисту, передусім - ракет до систем протиповітряної оборони.

"Якщо Росія умисно затягує дипломатичний процес, то реакція світу має бути рішучою: більше допомоги Україні та більше тиску на агресора. Дякую всім партнерам, які зараз із нами, які готові допомагати захищати життя й посилювати Україну, разом працювати над відновленням безпеки", - заявив Зеленський.