Зеленский после массированных атак: Украине нужно больше ракет для ПВО
Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских энергетиков и ремонтные бригады, которые круглосуточно работают над восстановлением энергосистемы после российских ударов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Telegram.
Ситуация в энергосистеме остается сложной
Глава государства отметил, что ситуация в энергосистеме остается непростой, однако власти и соответствующие службы делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить поврежденную инфраструктуру.
Массированная ночная атака РФ
"Непростой остается ситуация в энергосистеме, но делаем все, чтобы как можно быстрее все восстановить. И в течение сегодняшней ночи было более 200 ударных дронов", - заявил он.
Под ударом находились Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Хмельницкая и Одесская области.
В результате обстрелов пострадали десятки людей, среди них - ребенок. По состоянию на сейчас известно о двух погибших.
Масштабы атак за неделю
Президент подчеркнул, что только за эту неделю Россия применила против Украины:
- более 1300 ударных дронов;
- около 1050 управляемых авиационных бомб;
- 29 ракет различных типов.
Призыв к партнерам
Зеленский подчеркнул, что Украине необходимо больше защиты, прежде всего - ракет к системам противовоздушной обороны.
"Если Россия умышленно затягивает дипломатический процесс, то реакция мира должна быть решительной: больше помощи Украине и больше давления на агрессора. Спасибо всем партнерам, которые сейчас с нами, которые готовы помогать защищать жизнь и усиливать Украину, вместе работать над восстановлением безопасности", - заявил Зеленский.
Напомним, по данным Воздушных сил, этой ночью Россия атаковала Украину 201 ударным дроном с разных направлений. По состоянию на 08:00 силам ПВО удалось сбить 167 вражеских беспилотников.