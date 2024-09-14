Зеленський після доповіді Сирського: захищаємо наш фундаментальний інтерес

"Щойно я говорив з Головкомом Сирським. Доповідь щодо фронту: Донецька область, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко", - повідомив президент.

Водночас головнокомандувач розповів президенту про ситуацію в Курській області.

"По наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес - наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну", - пояснив Зеленський.