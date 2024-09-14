RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский после доклада Сырского: защищаем наш фундаментальный интерес

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украинский президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Речь шла в основном о ситуации в Донецкой и Курской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

"Только что я говорил с Главкомом Сырским. Доклад по фронту: Донецкая область, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно", - сообщил президент.

В то же время главнокомандующий рассказал президенту о ситуации в Курской области.

"По нашим действиям и реакции врага. Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес – приблизить мир. Жмем на Россию и делаем все, чтобы война чувствовалась там, откуда ее принесли в Украину", - пояснил Зеленский.

Ситуация на фронте

Напомним, что по словам Зеленского, операция ВСУ в Курской области повлияла на ситуацию на фронте в Украине. Россияне снизили использование артиллерии.

Отметим также, что вчера президент рассказал о докладах Сырского и министра обороны Рустема Умерова относительно фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против Украины