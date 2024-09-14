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Зеленський після доповіді Сирського: захищаємо наш фундаментальний інтерес

Україна, Субота 14 вересня 2024 22:13
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Зеленський після доповіді Сирського: захищаємо наш фундаментальний інтерес Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Мова йшла здебільшого про ситуації в Донецькій та Курській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України.

"Щойно я говорив з Головкомом Сирським. Доповідь щодо фронту: Донецька область, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко", - повідомив президент.

Водночас головнокомандувач розповів президенту про ситуацію в Курській області.

"По наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес - наблизити мир. Тиснемо на Росію та робимо все, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну", - пояснив Зеленський.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за словами Зеленського, операція ЗСУ у Курській області вплинула на ситуацію на фронті в Україні. Росіяни зменшили використання артилерії.

Зауважимо також, що вчора президент розповів про доповіді Сирського та міністра оборони Рустема Умєрова щодо фронту.

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