Зеленский после доклада Сырского: защищаем наш фундаментальный интерес
Украинский президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Речь шла в основном о ситуации в Донецкой и Курской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.
"Только что я говорил с Главкомом Сырским. Доклад по фронту: Донецкая область, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно", - сообщил президент.
В то же время главнокомандующий рассказал президенту о ситуации в Курской области.
"По нашим действиям и реакции врага. Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес – приблизить мир. Жмем на Россию и делаем все, чтобы война чувствовалась там, откуда ее принесли в Украину", - пояснил Зеленский.
Ситуация на фронте
Напомним, что по словам Зеленского, операция ВСУ в Курской области повлияла на ситуацию на фронте в Украине. Россияне снизили использование артиллерии.
Отметим также, что вчера президент рассказал о докладах Сырского и министра обороны Рустема Умерова относительно фронта.
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