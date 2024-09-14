Зеленский после доклада Сырского: защищаем наш фундаментальный интерес

Украинский президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Речь шла в основном о ситуации в Донецкой и Курской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины.

"Только что я говорил с Главкомом Сырским. Доклад по фронту: Донецкая область, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно", - сообщил президент.

В то же время главнокомандующий рассказал президенту о ситуации в Курской области.

"По нашим действиям и реакции врага. Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес – приблизить мир. Жмем на Россию и делаем все, чтобы война чувствовалась там, откуда ее принесли в Украину", - пояснил Зеленский.