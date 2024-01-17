Зеленський після Давосу провів Ставку: ініціатива має бути у України, а не у ворога

За словами глави держави, був "стратегічний рівень обговорення: наші дії цього року".

"Не тільки оборонні. Україна потребує амбітної, активної перспективи, щоб саме в нашої держави була ініціатива, а не у ворога, щоб саме від українських дій залежало завершення війни. Світ підтримує тих, хто має перспективу. І це фундаментальне завдання - зберегти ініціативу, щоб була можливість ставати сильнішими", - наголосив він.

Також президент розповів, що сьогодні провів окрему нараду з міністром оборони.

"Готуємо більше сили для нашої держави", - зазначив Зеленський.

Крім того, на Ставці обговорювали оперативну актуальну ситуацію на фронті

"Доповідали командувачі. Різні напрямки: схід, південь. Також північ - протидія диверсійним групам, укріплення кордону", - розповів президент.

Відвідання Зеленським Давоса

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав Давос (Швейцарія) для участі у Всесвітньому економічному форумі. Зокрема, глава держави виступив з промовою у ході заходу.

З головними заявами Зеленського під час виступу можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.

Також український президент 17 січня за підсумками Всесвітнього економічного форуму у Давосі зробив низку заяв, зокрема висловився про затримку допомоги для країни з боку партнерів та союзників, відреагував на постачання ракет КНДР до Росії, та висловився про можливе президентство Дональда Трампа у США