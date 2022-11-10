Зеленський підтвердив звільнення Снігурівки та ще низки населених пунктів

Українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка (Миколаївська область), а також низку інших населених пунктів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Нацполіції. Сьогодні поліція зайшла до Калинівського, Бобрового Куту, Євгенівки, Коцюбинського та Снігурівки. Там почалися стабілізаційні заходи", - заявив президент. Фото: Калинівське, Бобровий Кут, Снігурівка та Євгенівка на карті (натисніть, щоб збільшити)