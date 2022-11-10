UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський підтвердив звільнення Снігурівки та ще низки населених пунктів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Українські військові звільнили від російських окупантів місто Снігурівка (Миколаївська область), а також низку інших населених пунктів на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"У звільнені райони одразу за воїнами йдуть і сили Нацполіції. Сьогодні поліція зайшла до Калинівського, Бобрового Куту, Євгенівки, Коцюбинського та Снігурівки. Там почалися стабілізаційні заходи", - заявив президент.

Фото: Калинівське, Бобровий Кут, Снігурівка та Євгенівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Нагадаємо, що українські військові взяли під свій контроль Снігурівку, стало відомо ще сьогодні, 10 листопада вранці.

При цьому військові експерти зазначали, що звільнення Снігурівки є важливим для наших військових. Адже вихід на цей плацдарм відкриває ЗСУ рух у бік Херсона.

Також ми писали, що, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр , населений пункт вважається звільненим, коли Збройні сили України закріпилися та провели стабілізаційні заходи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийХерсонська областьМиколаївська областьЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України