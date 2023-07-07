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Зеленський підтвердив візит до Туреччини та озвучив теми розмови з Ердоганом

Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що відправиться з візитом до Туреччини для зустрічі із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом напередодні саміту НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час спільної прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом.

За словами Зеленського, напередодні саміту НАТО необхідно провести зустрічі з як найбільшою кількістю членів Альянсу.

"Ми повинні акумулювати всіх лідерів Альянсу, щоб тиснути політично на РФ. Не тільки на полі бою. У нас є кілька питань - зернова ініціатива, підтримка України в НАТО, обмін полоненими тощо. Багато речей, про які будемо говорити", - сказав президент.

Він зауважив, що надіється на певні домовленості з Ердоганом.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація щодо можливого візиту Зеленського до Туреччини.Там одним з ключових питань "зерновий коридор", яким Україна експортує продовольство до нужденних країн.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, 2008 року на саміті в Бухаресті країни-члени НАТО пообіцяли, що Україна стане членом Альянсу. Згодом жодної конкретики від них не звучало.

Зараз наша країна розраховує, що така ситуація зміниться на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі. Там Україну можуть офіційно запросити до вступу до Альянсу.

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