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Зеленский подтвердил визит в Турцию и озвучил тему разговора с Эрдоганом

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что отправится с визитом в Турцию для встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита НАТО.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом.

По словам Зеленского, накануне саммита НАТО необходимо провести встречи с самым большим количеством членов Альянса.

"Мы должны аккумулировать всех лидеров Альянса, чтобы давить политически на РФ. Не только на поле боя. У нас есть несколько вопросов – зерновая инициатива, поддержка Украины в НАТО, обмен пленными и т.д. Многие вещи, о которых будем говорить", - сказал президент .

Он отметил, что надеется на определенные договоренности с Эрдоганом.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном визите Зеленского в Турцию. Там один из ключевых вопросов "зерновой коридор", которым Украина экспортирует продовольствие в нуждающиеся страны.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что в 2008 году на саммите в Бухаресте страны-члены НАТО пообещали, что Украина станет членом Альянса. Со временем никакой конкретики от них не звучало.

Сейчас наша страна рассчитывает, что такая ситуация изменится на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе. Там Украину могут официально пригласить к вступлению в Альянс.

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ТурцияВладимир Зеленскийзерновой коридорВойна России против Украины