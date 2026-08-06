Зеленський підтвердив удари по НПЗ на відстані понад 1300 км та флоту РФ

Українські дрони уразили два НПЗ в Ярославлі та Башкортостані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського та Генерального штабу ЗСУ.
Українські військові відпрацювали одразу по двох нафтопереробних заводах у глибині Росії.
Крім наземних цілей, Сили оборони відповіли на російську агресію і на морі.
Уражено два військові сторожові катери та судна тіньового флоту, які РФ використовує для обходу санкцій.
"Дякую всім воїнам Сил оборони, які системно розвивають нашу далекобійність і цим посилюють шанси на дипломатію. Росія повинна обрати мир", - написав президент.
Генеральний штаб Збройних сил України уточнив подробиці ударів по нафтопереробних заводах Росії. Атаки відбулись 5 серпня та в ніч на 6 серпня.
По НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославлі удар завдали в ніч на 6 серпня. На території підприємства зафіксовано влучання та пожежу - військові підтвердили три осередки займання. Масштаби збитків уточнюються.
По НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфі удар завдали 5 серпня. За попередньою інформацією, уражено комбіновану технологічну установку та установку каталітичного риформінгу Л-35-11/1000.
На підприємстві також спалахнула пожежа.
Крім НПЗ, Сили оборони уразили два наземні ретранслятори, які росіяни використовували для управління ударними безпілотниками типу "Герань" та "Гербера".
Ці об'єкти забезпечували стійкий зв'язок для керування дронами, якими Росія атакує територію України.
Нагадаємо, вранці 6 серпня безпілотники атакували Ярославль, де на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа.
Губернатор регіону ще вночі повідомляв про безпілотну небезпеку, а рух транспорту в бік Москви на певний час перекривали.
Тим часом аналітики фіксують, що економіка Росії другий рік поспіль стабільно сповільнюється через санкції та удари по нафтовій галузі.
Прогноз Центробанку РФ на 2026 рік допускає зростання ВВП лише на 0-1%.