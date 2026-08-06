Зеленский подтвердил удары по НПЗ на расстоянии более 1300 км и флоту РФ

Украинские дроны поразили два НПЗ в Ярославле и Башкортостане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента Украины Владимира Зеленского и Генерального штаба ВСУ.
Украинские военные отработали сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в глубине России.
Помимо наземных целей Силы обороны ответили на российскую агрессию и на море.
Поражены два военных сторожевых катера и суда теневого флота, которые РФ использует для обхода санкций.
"Благодарю всех воинов Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и этим усиливают шансы на дипломатию. Россия должна выбрать мир", - написал президент.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнил подробности ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. Атаки прошли 5 августа и в ночь на 6 августа.
По НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле удар нанесли в ночь на 6 августа. На территории предприятия зафиксированы попадания и пожар - военные подтвердили три очага возгорания. Масштабы ущерба уточняются.
По НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе удар нанесли 5 августа. По предварительной информации, поражена комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.
На предприятии также разгорелся пожар.
Кроме НПЗ, Силы обороны поразили два наземных ретранслятора, которые россияне использовали для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера".
Эти объекты обеспечивали устойчивую связь для управления дронами, которыми Россия атакует территорию Украины.
Напомним, утром 6 августа беспилотники атаковали Ярославль, где на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар .
Губернатор региона еще ночью сообщал о беспилотной опасности, а движение транспорта в сторону Москвы на время перекрывали.
Между тем, аналитики фиксируют, что экономика России второй год подряд стабильно замедляется из-за санкций и ударов по нефтяной отрасли.
Прогноз Центробанка РФ на 2026 год допускает рост ВВП всего на 0-1%.