Зеленский подтвердил удары по НПЗ на расстоянии более 1300 км и флоту РФ

Какие НПЗ поразили Силы обороны

Украинские военные отработали сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в глубине России.

В Башкортостане поврежден НПЗ "Башнефть-Новойл".

В Ярославской области - почти в 700 километрах от границы с Украиной - поражен НПЗ "Славнефть-ЯНОС".

Удары в акватории Черного моря

Помимо наземных целей Силы обороны ответили на российскую агрессию и на море.

Поражены два военных сторожевых катера и суда теневого флота, которые РФ использует для обхода санкций.

"Благодарю всех воинов Сил обороны, которые системно развивают нашу дальнобойность и этим усиливают шансы на дипломатию. Россия должна выбрать мир", - написал президент.

Детали ударов по НПЗ от Генштаба

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уточнил подробности ударов по нефтеперерабатывающим заводам России. Атаки прошли 5 августа и в ночь на 6 августа.

По НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле удар нанесли в ночь на 6 августа. На территории предприятия зафиксированы попадания и пожар - военные подтвердили три очага возгорания. Масштабы ущерба уточняются.

По НПЗ "Башнефть-Новойл" в Уфе удар нанесли 5 августа. По предварительной информации, поражена комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.

На предприятии также разгорелся пожар.

Уничтожены ретрансляторы для управления ударными дронами

Кроме НПЗ, Силы обороны поразили два наземных ретранслятора, которые россияне использовали для управления ударными беспилотниками типа "Герань" и "Гербера".

Один ретранслятор уничтожен в районе Железного Порта Херсонской области.

Второй - вблизи Еленовки в оккупированном Крыму.

Эти объекты обеспечивали устойчивую связь для управления дронами, которыми Россия атакует территорию Украины.

Напомним, утром 6 августа беспилотники атаковали Ярославль, где на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар .