Удар України по російському суховантажу у Фінській затоці є наслідком української самооборони від російської агресії.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR .

Дипломат наголосив, що Естонія не дозволяла іншим країнам використовувати свій повітряний простір чи морські води для військових операцій.

Водночас, за словами глави МЗС, інцидент не створив безпосередньої загрози для країни та не призвів до посилення військової небезпеки з боку Росії.

Тсахкна додав, що він та його команда підтримують тісний контакт із фінськими колегами та союзниками.

"На прохання Фінляндії до району події було направлено корабель ВМС Естонії "Генерал Курвітс". Корабель задіяний у гасінні пожежі", - повідомив Тсахкна.

Дипломат також розповів про розмову з главою МЗС Фінляндії Еліною Валтонен.

Естонія узгоджує свої дії з північними союзниками та реагує на ситуацію, заявив міністр. Він зазначив, що європейські країни дедалі більше відчувають наслідки війни, яку Росія веде проти України.

За словами глави МЗС, Європа дедалі гостріше відчуває наслідки російської агресії проти України.

Він звернув увагу на те, що інцидент у Фінській затоці - черговий побічний ефект російської загарбницької війни та самооборони України.

"Україна має право захищатися", - нагадав Тсахкна.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що обговорив події у Фінській затоці з фінським колегою Петтері Орпо.

За його словами, у цій ситуації важливо наголосити, що Естонія не надавала дозволу на використання своєї території для атак по Росії. Він також підкреслив, що інцидент став наслідком російської агресії, а Україна має право захищатися.

"У нинішній ситуації важливо чітко нагадати факти. Естонія не давала дозволу на використання свого повітряного простору чи морської акваторії для завдання ударів по Росії. Ці події - наслідок агресивної війни Росії проти України. Україна має повне право захищатися від агресора. Прем'єр-міністр Фінляндії також підкреслив право України захищатися від агресора", - заявив Міхал.