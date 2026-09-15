Зеленський підтвердив удар РФ по потягу з ексдиректором ЦРУ: думаю, росіяни знали

За словами Зеленського, російський безпілотник атакував пасажирський потяг на Волині, у якому перебували іноземні високопосадовці, що прибули до України з візитом. Серед пасажирів був колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус.

Після атаки іноземним представникам довелося евакуюватися поблизу кордону з Польщею. За словами Зеленського, у потязі також перебували представники європейських країн.

Президент України припустив, що російська сторона могла знати про присутність американців у потязі. Водночас він зазначив, що не може стверджувати це напевно, однак особисто схиляється саме до такої версії.

"Можливо, вони не знали, що там були американці, а може, навпаки, знали, бо я їм не довіряю. Я думаю, що вони знали, - наголосив Зеленський. - Ось чому, незважаючи на те, що в цьому поїзді перебували європейці, американці та велика делегація, вони все одно здійснили атаку".

При цьому Зеленський не стверджував, що саме присутність американців стала причиною російського удару. Йдеться про його припущення щодо того, чи могла РФ заздалегідь знати склад пасажирів.

Що відомо про удар по потягу

Нагадаємо, Росія 13 вересня вдарила по залізниці біля українсько-польського кордону. Російський дрон поцілив у локомотив пасажирського потяга на Волині, приблизно за два кілометри від кордону з Польщею.

За даними Der Spiegel, незадовго до атаки на станції Ягодин перебував потяг, в якому їхали радник канцлера Німеччини Гюнтер Зауттер, інші європейські дипломати та колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.