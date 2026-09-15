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Зеленский подтвердил удар РФ по поезду с экс-директором ЦРУ: думаю, русские знали

22:46 15.09.2026 Вт
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)

Российский дрон атаковал поезд с западными чиновниками на Волыни. Среди пассажиров находился эксдиректор ЦРУ Дэвид Петреус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского интервью CBS News.

По словам Зеленского, российский беспилотник атаковал пассажирский поезд на Волыни, в котором находились иностранные чиновники, прибывшие в Украину с визитом. Среди пассажиров был бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус.

После атаки иностранным представителям пришлось эвакуироваться вблизи границы с Польшей. По словам Зеленского, в поезде также находились представители европейских стран.

Президент Украины предположил, что российская сторона могла знать о присутствии американцев в поезде. В то же время, он отметил, что не может утверждать это наверняка, однако лично склоняется именно к такой версии.

"Возможно, они не знали, что там были американцы, а может, наоборот, знали, потому что я им не доверяю. Я думаю, что они знали, - подчеркнул Зеленский. - Вот почему, несмотря на то, что в этом поезде находились европейцы, американцы и большая делегация, они все равно совершили атаку".

При этом Зеленский не утверждал, что присутствие американцев стало причиной российского удара. Речь идет о предположении о том, могла ли РФ заранее знать состав пассажиров.

Что известно об ударе по поезду

Напомним, Россия 13 сентября ударила по железной дороге у украинско-польской границы. Российский дрон попал в локомотив пассажирского поезда на Волыни, примерно в двух километрах от границы с Польшей.

По данным Der Spiegel, незадолго до атаки на станции Ягодин находился поезд, в котором ехали советник канцлера Германии Гюнтер Зауттер, другие европейские дипломаты и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

В то же время, как отметили в "Укрзализныце", во время непосредственной атаки на станции Ягодин находился другой поезд, в котором ехал бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

В "Укрзализныце" предположили, что российский беспилотник мог быть нацелен именно на дипломатический поезд. Он покинул станцию ранее запланированного из-за изменений в графике движения, связанных с ситуацией безопасности.

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