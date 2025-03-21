ua en ru
Пт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський підтвердив участь Умєрова в переговорах із США в Саудівській Аравії

П'ятниця 21 березня 2025 17:24
UA EN RU
Зеленський підтвердив участь Умєрова в переговорах із США в Саудівській Аравії Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Наталія Кава

Міністр України Рустем Умєров увійде до складу української делегації, яка вестиме перемовини із США у Саудівській Аравії.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

За його словами, під час перемовин у Саудівській Аравії, які відбудуться наступного тижня, Україна буде готова швидко приймати рішення. Він також зауважив, що команда української делегації укомплектована на досить високому рівні.

"Це технічно професійні люди. Буде окремо міністр оборони (Рустем Умєров - ред.). Я думаю що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними", - сказав президент.

Нагадаємо, вчора Sky news писало про те, що окрім Умєрова, у переговорах з США також братиме участь заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Зустріч у Саудівській Аравії

Зауважимо, що напередодні Зеленський заявив, що 24 березня українські чиновники знову зустрінуться з американськими в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться на рівні технічних команд. За його словами, в цей день у США запланована зустріч з Росією в Саудівській Аравії.

А спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що США відправлять у Саудівську Аравію команди на непрямі переговори з Україною та РФ.

Однак за словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, Україна розглядає наступну зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США. Контактів української команди з росіянами не передбачається

Нагадаємо, що українські чиновники вже зустрічалися з американськими в Саудівській Аравії. Перші їх перемовини тривали близько 9 годин. Київ та Вашингтон обговорювали можливість повного припинення вогню між Україною та РФ. Україна погодилася на такий крок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Перемир'я Росії та України Мирні переговори Володимир Зеленський Рустем Умєров Сполучені Штати Америки Саудівська Аравія
NEWS
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
МЗС України різко відреагувало на російський ультиматум українцям у Росії
DAILY
Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Мантія вдень, піксель ввечері. Як суддя збиває "Шахеди" над Києвом