Зеленський підтвердив участь Умєрова в переговорах із США в Саудівській Аравії

Міністр України Рустем Умєров увійде до складу української делегації, яка вестиме перемовини із США у Саудівській Аравії.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

За його словами, під час перемовин у Саудівській Аравії, які відбудуться наступного тижня, Україна буде готова швидко приймати рішення. Він також зауважив, що команда української делегації укомплектована на досить високому рівні.

"Це технічно професійні люди. Буде окремо міністр оборони (Рустем Умєров - ред.). Я думаю що ми будемо готові бути дуже швидкими і дуже предметними", - сказав президент.

Нагадаємо, вчора Sky news писало про те, що окрім Умєрова, у переговорах з США також братиме участь заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Зустріч у Саудівській Аравії

Зауважимо, що напередодні Зеленський заявив, що 24 березня українські чиновники знову зустрінуться з американськими в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться на рівні технічних команд. За його словами, в цей день у США запланована зустріч з Росією в Саудівській Аравії.

А спецпосланник президента США в Україні Кіт Келлог заявив, що США відправлять у Саудівську Аравію команди на непрямі переговори з Україною та РФ.

Однак за словами речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого, Україна розглядає наступну зустріч у Саудівській Аравії як двосторонню з представниками США. Контактів української команди з росіянами не передбачається

Нагадаємо, що українські чиновники вже зустрічалися з американськими в Саудівській Аравії. Перші їх перемовини тривали близько 9 годин. Київ та Вашингтон обговорювали можливість повного припинення вогню між Україною та РФ. Україна погодилася на такий крок.