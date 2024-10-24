Зеленський підтвердив розробку внутрішнього плану посилення України: що у ньому буде

Другий план України

Нагадаємо, ще вчора, 23 жовтня, ВВС Україна з посиланням на джерела повідомило, що президент України Володимир Зеленський готує ще один план, який буде спрямований на дії всередині країни.

При цьому, за словами співрозмовників, такий план не повинен стати альтернативою плану перемоги.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував YouTube-каналу РБК-Україна такі чутки. За його словами, план перемоги спрямований на партнерів, але є й друга складова - мобілізація самої України.

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