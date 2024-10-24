Зеленский подтвердил разработку внутреннего плана усиления Украины: что в нем будет

Второй план Украины

Напомним, еще вчера, 23 октября, BBC Украина со ссылкой на источники сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский готовит еще один план, который будет направлен на действия внутри страны.

При этом, по словам собеседников издания, такой план не должен стать альтернативой плану победы.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал YouTube-каналу РБК-Украина такие слухи. По его словам, план победы направлен на партнеров, но есть и вторая составляющая - мобилизация самой Украины.

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