ua en ru
Ср, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЗМІ написали про ще один план Зеленського на час війни. Реакція ОП

Київ, Середа 23 жовтня 2024 15:15
UA EN RU
ЗМІ написали про ще один план Зеленського на час війни. Реакція ОП Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Дмитро Олійник

ЗМІ заявили, що президент Володимир Зеленський готує ще один план на час війни для України. В Офісі президента заявили, що це повинні бути дві складові шляху до перемоги.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Новий план Зеленського

Як повідомило видання ВВС Україна, президент Володимир Зеленський нібито доручив розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану перемоги. Це не альтернатива вже представленому плану.

Йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у різних сферах - військово-промисловий комплекс, оборона, економіка, соціальна політика та інші. Попередній план направлений більше партнерів, а цей мав би бути направлений на кроки, які має виконати сама Україна.

Що кажуть у Зеленського

Як зазначив Подоляк у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, план перемоги, представлений раніше, направлений на партнерів. Він містить обґрунтовані пояснення, які види зброї потрібні Україні і які вона не може виготовити самостійно.

За словами радника керівника ОП, є і друга складова - це мобілізація самої України. Подоляк зазначив, що допомога партнерів та внутрішня робота - це паралельні процеси.

"І він (президент, - ред.) хоче отримати чіткі структурні пояснення, хто відповідає за той чи інший напрямок. Що на цьому напрямку протягом такого-то календарного терміну може бути зроблено з урахуванням необхідності", - пояснив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що для українців потрібно пояснити, як має працювати економіка під час війни.

"План перемоги, який презентований західним країнам, він орієнтований на західні країни та їхні спроможності. Але потрібна стимуляція і внутрішнього ринку, що в цій економіці мають робити органи і таке подібне. Це дві складові одного процесу", - наголосив Подоляк.

План перемоги Зеленського

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський в Європі представив план перемоги України. Напередодні він також розкрив деталі план у Верховній Раді. За словами глави держави, більшість європейських лідерів підтримали український план перемоги.

План перемоги складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків. План передбачає швидке запрошення України в НАТО, а також удари по території РФ та зброю, яка для цього потрібна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відкидає ключові пункти українського плану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента Війна в Україні Війна Росії проти України Михайло Подоляк План перемоги Зеленського
NEWS
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
Центральну МСЕК ліквідують до кінця тижня, - глава МОЗ
DAILY
Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Гаврилюк: Обсяги набору до армії в Україні та Росії неспівставні