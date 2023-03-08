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Зеленський підтримав протести в Грузії та подякував за повагу до України

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці бажають Грузії демократичного успіху та просування у питанні євроінтеграції на тлі масових протестів у Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення голови держави.

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який прозвучав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії. Немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху", - наголосив Зеленський.

Він додав, що і Грузія, і Молдова, і Україна хочуть стати частиною Євросоюзу, і це обов'язково станеться. Оскільки на євроінтеграцію заслуговують всі вільні народи Європи.

Нагадаємо, вчора, 7 березня, парламент Грузії у першому читанні підтримав скандальний законопроект про "іноагентів". Ініціативою пропонується назвати "агентами іноземного впливу" усі ЗМІ та громадські організації, які фінансують з-за кордону.

Після цього у Тбілісі розпочалися масові протести проти скандального рішення влади.

Більш детально про події в Грузії можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийГрузіяТбилиси