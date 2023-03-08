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Зеленский поддержал протесты в Грузии и поблагодарил за уважение к Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы желают Грузии демократического успеха и продвижения в вопросе евроинтеграции на фоне массовых протестов в Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который прозвучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что и Грузия, и Молдова, и Украина хотят стать частью Евросоюза и это обязательно случится. Поскольку евроинтеграции заслуживают все свободные народы Европы.

Напомним, вчера, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал скандальный законопроект об "иноагентах". Инициативой предлагается назвать "агентами иностранного влияния" все СМИ и общественные организации, которые финансируют из-за границы.

После этого в Тбилиси начались массовые протесты против скандального решения властей.

Более детально о событиях в Грузии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийГрузияТбилиси