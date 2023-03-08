Зеленский поддержал протесты в Грузии и поблагодарил за уважение к Украине

"Хочу поблагодарить всех, кто в эти дни на площадях и улицах Грузии держал украинские флаги. Хочу поблагодарить за наш национальный гимн, который прозвучал в Тбилиси. Это уважение к Украине, и я хочу выразить искреннее уважение к Грузии. Нет такого украинца, который не желал бы успеха нашей дружеской Грузии. Демократического успеха. Европейского успеха", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что и Грузия, и Молдова, и Украина хотят стать частью Евросоюза и это обязательно случится. Поскольку евроинтеграции заслуживают все свободные народы Европы.