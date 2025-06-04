Зеленський про підсумки "Рамштайну": готуємо рішення щодо спільних оборонних виробництв
Україна готує рішення щодо підтримки спільних оборонних виробництв із партнерами. Це гарантії України та Європи, що російська агресія не зможе розширитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"Сьогодні ж відбулося засідання "Рамштайну", і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека - це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Росія повинна реально відчувати, що війна - гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі.
"Також - стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, - розуміння післявоєнних основ для розвитку України. Звісно. Люди мають знати, що дасть наше українське відновлення. І це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів - для всіх, хто допомагає нам зараз, у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більші можливості в нашій економічній співпраці", - наголосив президент.
"Рамштайн"
Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулась вже 28 зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Однак цього разу вперше поїхав не глава Пентагону Піт Гегсет, а представник Пентагону Кінгслі Вілсон. За його словами, у Гегсета дуже завантажений графік.
Міністр оборони України Рустем Умєров вже підбив підсумки "Рамштайну". За його словами, сьогоднішнє засідання принесло Україні безпрецедентну військову підтримку з боку союзників.
Детальніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн", - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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