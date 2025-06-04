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Зеленський про підсумки "Рамштайну": готуємо рішення щодо спільних оборонних виробництв

Середа 04 червня 2025 21:13
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Зеленський про підсумки "Рамштайну": готуємо рішення щодо спільних оборонних виробництв Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна готує рішення щодо підтримки спільних оборонних виробництв із партнерами. Це гарантії України та Європи, що російська агресія не зможе розширитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні ж відбулося засідання "Рамштайну", і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека - це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія повинна реально відчувати, що війна - гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі.

"Також - стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, - розуміння післявоєнних основ для розвитку України. Звісно. Люди мають знати, що дасть наше українське відновлення. І це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів - для всіх, хто допомагає нам зараз, у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більші можливості в нашій економічній співпраці", - наголосив президент.

"Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 4 червня, у штаб-квартирі НАТО відбулась вже 28 зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Однак цього разу вперше поїхав не глава Пентагону Піт Гегсет, а представник Пентагону Кінгслі Вілсон. За його словами, у Гегсета дуже завантажений графік.

Міністр оборони України Рустем Умєров вже підбив підсумки "Рамштайну". За його словами, сьогоднішнє засідання принесло Україні безпрецедентну військову підтримку з боку союзників.

Детальніше про нову зустріч у форматі "Рамштайн", - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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