Зеленський про підсумки "Рамштайну": готуємо рішення щодо спільних оборонних виробництв

"Сьогодні ж відбулося засідання "Рамштайну", і важливо, що цей формат нашої з партнерами співпраці зберігається. Готуємо рішення на підтримку наших спільних оборонних виробництв із партнерами. Це довготривала безпека - це наші гарантії, європейські гарантії, гарантії для всіх, що російська агресія не зможе розширитись і не отримає винагород", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що Росія повинна реально відчувати, що війна - гірше, ніж мир. І саме для цього потрібні санкції, особливо проти їхньої нафтової торгівлі.

"Також - стійка оборонна підтримка для України, для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Звісно, - розуміння післявоєнних основ для розвитку України. Звісно. Люди мають знати, що дасть наше українське відновлення. І це важливо не тільки для наших людей, але й для кожного з наших партнерів - для всіх, хто допомагає нам зараз, у час війни, і хто завдяки цьому може отримати більші можливості в нашій економічній співпраці", - наголосив президент.