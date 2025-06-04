Зеленский об итогах "Рамштайн": готовим решение о совместных оборонных производствах

"Сегодня же состоялось заседание "Рамштайн", и важно, что этот формат нашего с партнерами сотрудничества сохраняется. Готовим решение в поддержку наших совместных оборонных производств с партнерами. Это долговременная безопасность - это наши гарантии, европейские гарантии, гарантии для всех, что российская агрессия не сможет расшириться и не получит вознаграждений", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия должна реально чувствовать, что война - хуже, чем мир. И именно для этого нужны санкции, особенно против их нефтяной торговли.

"Также - устойчивая оборонная поддержка для Украины, для защиты наших людей, для защиты наших позиций. Конечно, - понимание послевоенных основ для развития Украины. Конечно. Люди должны знать, что даст наше украинское восстановление. И это важно не только для наших людей, но и для каждого из наших партнеров - для всех, кто помогает нам сейчас, во время войны, и кто благодаря этому может получить большие возможности в нашем экономическом сотрудничестве", - подчеркнул президент.