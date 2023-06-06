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Зеленський про підрив Каховської ГЕС: росіяни усвідомили, що їм доведеться втікати з Криму

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Херсонська область, Вівторок 06 червня 2023 23:01
Зеленський про підрив Каховської ГЕС: росіяни усвідомили, що їм доведеться втікати з Криму Фото: президент України Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Підриваючи Каховську ГЕС росіяни вже розуміли, що їм доведеться втікати з Криму. Проте це не врятує їх від плати за скоєне.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення глави держави.

Зеленський наголосив, що той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що "російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти".

"Що ж, Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне", - наголосив президент.

Підрив Каховської ГЕС

Нагадаємо, сьогодні вночі російські військові умисно підірвали Каховську гідроелектростанцію. Зранку в області ведеться евакуація мирних мешканців. Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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