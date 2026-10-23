Зеленський підписав закони про податки на посилки та звітність онлайн-платформ

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про оподаткування посилок вартістю від 150 євро та звітність онлайн-платформ.

Закони передбачають скасування податкових пільг для міжнародних посилок вартістю до 150 євро та автоматичний обмін інформацією про доходи користувачів цифрових платформ із податковою службою.

Ухвалення цих законів є структурними маяками нової програми розширеного фінансування EFF Міжнародного валютного фонду. Україна мала виконати відповідні умови до кінця березня 2026 року.

Крім того, закони про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок та автоматичний обмін інформацією про доходи на цифрових платформах є умовою отримання Україною першого траншу кредитної допомоги від ЄС Ukraine Support Loan.

Податки на посилки

Закони передбачають зміни до Податкового та Митного кодексів щодо оподаткування товарів, придбаних через маркетплейси та доставлених з-за кордону.

ПДВ на онлайн-покупки вартістю до 150 євро нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи.

Водночас некомерційні міжнародні посилки вартістю до 45 євро залишатимуться звільненими від ПДВ.

За оцінками авторів законопроєкту, запровадження ПДВ на міжнародні онлайн-покупки може приносити державному бюджету близько 10 млрд грн щороку. Ці кошти планують спрямовувати до спеціального фонду держбюджету на потреби ЗСУ.

Звітність онлайн-платформ

Документ передбачає запровадження системи обміну податковою інформацією відповідно до європейських правил.

Онлайн-платформи передаватимуть податковій службі дані про доходи своїх користувачів.

Нові правила охоплюватимуть діяльність через електронні сервіси, зокрема продаж товарів і надання послуг.

Документ встановлює порядок звітування цифрових платформ про доходи користувачів.